​Обама: теракт в Стамбуле направлен против всего мирового сообщества

Баку. 30 Июня. REPORT.AZ/ Теракт в аэропорту Стамбула, унесший во вторник жизни более 40 человек, направлен против всего мирового сообщества.

Как передает Report, об этом заявил в среду президент США Барак Обама в телефонном разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"Президент (Обама) поговорил по телефону с президентом Эрдоганом для того, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в аэропорту Стамбула и подтвердить солидарность США с Турцией", — говорится в сообщении Белого дома по этому поводу.

Как отмечается там, Обама "отметил, что этот теракт, как и совершенный в марте теракт в Брюсселе, был нападением на мировое сообщество".

Также сообщается, что американский лидер от имени США "предложил любую помощь турецким властям в проведении расследования и подтвердил намерение сотрудничать с Турцией и со всеми партнерами и союзниками в борьбе с терроризмом".