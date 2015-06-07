Обама: сын вице-президента Байдена никогда не торговал своим именем

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Скончавшийся сын вице-президента США Джо Байдена -Джозеф "Бо" Байден - никогда не торговал своим именем, заявил в надгробной речи президент США Барак Обама, информирует "Report" со ссылкой на РИА Новости.

Байден-младший, которому было 46 лет, скончался в минувшее воскресенье. Похоронная церемония по христианскому обряду проходит в городе Уилмингтон (штат Делавэр). По свидетельству журналистов, сопровождающих главу государства, попрощаться с Байденом-младшим, который был прокурором штата Делавэр, а в свое время служил в американских вооруженных силах, пришли сотни человек.

Как отмечают журналисты, "было видно, что Обама во время речи волновался".

"Бо был хорошим человеком, человеком с характером. Человеком, который любил и был любим", - сказал президент. По его словам, "от своего отца он научился, как подниматься после ударов судьбы".

В качестве примера честности Бо Байдена Обама рассказал, как однажды того остановила полиция за превышение скорости, но стражи порядка хотели ограничиться лишь предупреждением.

"Бо буквально заставил их выписать штраф. Он никогда не торговал своим именем", - сказал президент.

"За 46 лет жизни Бо сделал столько, сколько большинство из нас не успело бы и за 146 лет", - добавил Обама.