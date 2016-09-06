Обама стал первым посетившим Лаос президентом США

Баку. 6 Сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама прибыл в столицу Лаоса Вьентьян для участия в саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), став первым американским президентом, который посетил эту страну.

Как передает Report, об этом сообщило в понедельник агентство AP.

В сообщении отмечается, что визит американского президента состоялся спустя десятилетия после того, как США начали тайную бомбардировку Лаоса, длившуюся с 1964 по 1973 гг.

На страну были сброшены более двух миллионов бомб, при этом около 30% из них не взорвались, от них до сих пор гибнут люди.

Ожидается, что американский президент озвучит программу США по расчистке территории от невзорвавшихся бомб, а также обсудит налаживание двусторонних экономических отношений.