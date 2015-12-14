Обама: США "сжимают сердце" ИГИЛ

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ США "сжимают сердце" экстремистского движения "ИГИЛ" и наносят "хирургические удары" по его лидерам и позициям.

Такое заявление, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сделал президент США Барак Обама, выступая в Пентагоне по вопросам борьбы с ИГИЛ.

"Наше послание главарям ИГИЛ: вы на очереди", - сказал хозяин Белого дома.

Он отметил, что за последние полгода ИГИЛ не провела ни одной успешной операции в Ираке и Сирии. "Начиная с прошедшего лета, ИГИЛ не провела ни одной успешной сухопутной операции", - сказал Обама. Он уточнил, что в Ираке группировка лишилась 40% территории, которую ранее держала под контролем.

По словам Обамы, в рамках борьбы с ИГИЛ глава минобороны США Эштон Картер направлен на Ближний Восток, госсекретарь Джон Керри - в Москву.

Картер вылетает немедленно, Керри должен быть в Москве во вторник.