​Обама: США при необходимости смогут обойти С-300 в Иране

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ США смогут при необходимости обойти противоракетные комплексы С-300, которые Россия намерена поставить Ирану.

Как передает Report, об этом президент США Барак Обама заявил во время интервью телеканалу MSNBC.

"Эта сделка откладывалась 6 лет. Мы по-прежнему выступаем против нее, тем более, что продолжаются переговоры по ядерной программе", — заявил Обама.

"Однако мы учитываем эту перспективу. Наш оборонный бюджет составляет чуть больше 600 млрд. долларов, у них (Ирана – Газета.Ru) чуть больше 17 млрд. долларов. Даже если они получат некоторые зенитно-ракетные комплексы, если нам понадобится, мы сможем их обойти", — подчеркнул Обама.

Ранее сообщалось, что глава МИД Франции Лоран Фабиус раскритиковал Россию за поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 Ирану.