Обама: "​США продолжат охоту на главарей ИГ"

Bakı. 5 avqust. REPORT.AZ/ США продолжат охоту на главарей ИГ.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Барак Обама.

"Мы продолжаем ликвидировать высокопоставленных лидеров и командиров ИГ. Никто из лидеров ИГ не будет в безопасности, мы продолжим их преследовать", — сказал Обама в Пентагоне после заседания Совета нацбезопасности.

Среди ликвидированных США главарей боевиков Обама особо отметил несколько имен, включая "военного министра" ИГ Тархана Батирашвили, известного также под кличкой Абу Умар аш-Шишани, командующего ИГ в Мосуле Хатима Талиба аль-Хамдуни и заместителя Шишани Басима Мухаммада аль-Баджари.

Угроза атак террористов-одиночек или небольших групп в США сохраняется заявил президент США.

"Возможность одиночных исполнителей или небольших ячеек совершения атак, которые убьют людей – это реально", — заявил Обама после выездного совещания Совета национальной безопасности в Пентагоне.