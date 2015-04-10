Обама: США обеспокоены попытками Китая решать территориальные споры с помощью силы

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты обеспокоены политикой Китая в Юго-Восточной Азии и считают, что он пытается решать территориальные споры с соседними государствами с помощью силы, заявил в четверг президент США Барак Обама во время визита на Ямайку. Он встретился там с руководством страны, а также выступил перед местной молодежью, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы обеспокоены в связи с тем, что Китай не всегда соблюдает международные нормы и правила поведения, использует свое территориальное преимущество и демонстрирует мускулы для того, чтобы поставить другие страны в подчиненное положение", - сказал Обама, отвечая на вопросы участников встречи по поводу политики США в отношении КНР.

Коснувшись конфликтов Пекина с соседними государствами из-за островов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, президент США выразил уверенность, что "они могут быть урегулированы дипломатическим путем". "И если Филиппины и Вьетнам меньше по размеру, чем Китай, то это еще не означает, что их можно расталкивать локтями", - подчеркнул американский лидер, слова которого приводит информационное агентство Reuters.

Ранее в четверг официальный представитель госдепартамента США Джефф Ратке заявил, что насыпные работы, которыми Пекин занимается в Южно-Китайском море, расширяя площадь некоторых островов, носят дестабилизирующий характер. "На наш взгляд, насыпные и строительные работы Китая провоцируют еще большую обеспокоенность в регионе по поводу намерений Пекина", - отметил американский дипломат. Он напомнил, что Соединенные Штаты призывают всех участников территориальных споров в Юго-Восточной Азии урегулировать разногласия только путем переговоров.