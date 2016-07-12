​Обама: США не так разобщены, как кажется

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/США не так разобщены, как кажется. Президент США Барак Обама заявил об этом, выступая во вторник в Далласе (штат Техас) на траурной церемонии прощания с полицейскими, погибшими там в прошлый четверг при исполнении служебного долга. Он напомнил, что "по собственной жизни" знает, "как далеко продвинулась" страна в сфере межрассовых отношений, как передает Report со ссылкой на ТАСС.

Обама обсудил с полицейскими США пути укрепления доверия между обществом и полицией

"Мы не так разобщены, как нам кажется", - сказал президент. Он напомнил, что в момент трагедии полиция действовала "с невероятной выдержкой" и "спасла неведомое число жизней", а остальные "помогали друг другу - и черные, и белые". "Вот это - та Америка, как я ее знаю", - заявил президент США.

Нападение на полицейских произошло в Далласе во время демонстрации протеста против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам. Были убиты пятеро стражей порядка, ранения получили семеро их коллег и двое гражданских лиц. Устроивший стрельбу темнокожий местный житель Мика Хавьер Джонсон был убит в результате детонации взрывного устройства, установленного полицией на специальном роботе.