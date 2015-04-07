Обама: США не согласны с предложением Израиля по поводу договоренности с Ираном

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты считают несостоятельным требование Израиля увязать возможное соглашение с Ираном по его ядерной программе с необходимостью признания Исламской Республикой еврейского государства. Об этом президент США Барак Обама заявил в интервью радиокомпании NPR, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Предположение о том, что соглашение с Ираном, которое поддается проверке и лишает его возможности создавать ядерное оружие, будет заключено только при условии, что Иран признает Израиль, - это то же самое, как если бы мы сказали, что не подпишем договоренность до тех пор, пока иранский режим полностью не изменится", - сказал он.

"Это фундаментальное заблуждение", - подчеркнул президент США, комментируя израильские предложения.