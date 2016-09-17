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    Обама: США не будут сотрудничать с Россией по Сирии до прекращения насилия в регионе

    Об этом говорится в заявлении Белого дома

    Баку. 17 Сентября. REPORT.AZ Президент США Барак Обама выразил глубокие сожаления в связи с тем, что сирийское правительство блокирует доставку гуманитарных грузов населению, несмотря на снижение уровня насилия в регионе после принятых российской и американской стороной соглашений по Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении Белого дома.

    На встрече с членам Совета национальной безопасности Обама подчеркнул, что США не будет поддерживать дальнейшее действие соглашения с Россией до тех пор, пока в регионе в течение семи дней не будет наблюдаться непрерывное снижение насилия и постоянный доступ гуманитарной помощи.

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