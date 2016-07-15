Обама: "США не будут отказываться от дипломатии для решения конфликта в Сирии"

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ США не будут отказываться от дипломатии для решения конфликта в Сирии, несмотря на серию терактов по всему миру, заявил президент Барак Обама, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В отличие от террористов, которые знают только как убивать и разрушать, мы победим за счет созидания, никогда не отказываясь от дипломатии, чтобы прекратить гражданскую войну в Сирии, работая с партнерами по всему миру, включая мусульманские сообщества, чтобы противостоять идеологии ненависти, которая искажает ислам – религию, которая учит миру, справедливости и состраданию", — сказал Обама, выступая перед главами дипломатических миссий, работающих в Вашингтоне.

Он также подтвердил, что США не будут отказываться от вооруженной борьбы с группировкой "Исламское государство" и будут и дальше заниматься ликвидацией ее лидеров.