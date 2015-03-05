Обама: США готовы к переговорам о сокращении ядерных арсеналов

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ США готовы вести переговоры о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил в четверг президент США Барак Обама в связи с 45-й годовщиной со дня вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

При этом Обама подчеркнул, что Вашингтон намерен это делать, в то же время "обеспечивая свою собственную безопасность и безопасность своих союзников по всему миру".

Президент США отметил, что ДНЯО "остается необходимым и по сей день". "Благодаря коллективным усилиям и обязательствам, ДНЯО стал краеугольным камнем в режиме нераспространения ядерного оружия и в процессе укрепления мира и безопасности во всем мире", отметил он, напомнив, что "сейчас объемы ядерных арсеналов в мире находятся на самом низком уровне с 1950-х годов".

Обама подчеркнул, что США "призывают все страны к укреплению ДНЯО". По его словам, "наши обязательства по отношению к режиму нераспространения являются основным элементом усилий, которые мы вместе с партнерами по группе "пять плюс один" предпринимаем для достижения дипломатического решения" по ядерной программе Ирана.