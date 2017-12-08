Обама сравнил США при Трампе с нацистской Германией

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент США Барак Обама, выступая с речью в Экономическом клубе Чикаго, раскритиковал внешнюю политику Трампа, сравнив ее с политикой нацистской Германии 1930-х годов.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

По словам Обамы, "растущее самодовольство" американского лидера и принцип "Америка прежде всего" представляют угрозу для страны. Он провел параллели с Веймарской Германией, которая, по его словам, также была страной развитой демократии. Однако это не помешало национал-социалистам утвердиться у власти, отметил экс-президент.

"60 миллионов человек погибли… Так что вам следует быть внимательными. И голосовать", — сказал Обама. Подчеркивается, что политик не стал напрямую уподоблять Трампа Гитлеру, но допустил косвенное сравнение нацистской Германии и США, где сегодня наблюдается рост националистических настроений.

Веймарская республика — неофициальное наименование Германии в 1919-1933 годах.