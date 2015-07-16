Обама провел телефонный разговор с Путиным, стороны высоко оценили переговоры по Ирану

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Президенты России и США обсудили по телефону итоги переговоров по Ирану и дали им высокую оценку, сообщает в ночь на четверг пресс-служба Кремля, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"Лидеры дали высокую оценку результатам завершившихся в Вене переговоров по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Отмечено, что успех многолетних усилий по поиску политико-дипломатического решения этого вопроса стал возможным благодаря конструктивному взаимодействию стран "шестерки", Ирана, а также ЕС", — говорится в сообщении.

Во вторник сложнейшие переговоры по иранской атомной проблеме завершились успехом, был принят план действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Переговоры между сторонами — международной "шестеркой" (США, Британия, Франция, Россия, Китай и Германия) и Ираном — начались более десяти лет назад. Завершающий переговорный раунд длился в Вене более 18 дней.