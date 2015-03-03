Обама сомневается, что Иран соответствует требованиям "ядерной" сделки

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама выразил сомнения по поводу того, что Иран сможет соответствовать требованиям для заключения соглашения по ядерной программе.

Отвечая на вопрос корреспондента агентства Рейтер, Обама сказал, что есть сомнения по поводу готовности Ирана пойти на необходимые условия для заключения финальной сделки. В частности, Обама заявил, что еще не ясно, согласится ли Иран на требования инспекции и снижение мощностей по обогащению урана.

В ноябре 2013 года в Женеве "шестерка" международных посредников и Иран договорились подготовить соглашение, которое гарантирует исключительно мирный характер ядерной программы Тегерана в обмен на полное снятие санкций. Спустя год такое соглашение не было выработано, и существует лишь "промежуточный план действий". Стороны продлили переговоры до конца июня 2015 года, передает Report со ссылкой на ТАСС.