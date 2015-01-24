Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама сократит визит в Индию, чтобы посетить Саудовскую Аравию, где накануне был похоронен король Абдулла. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, официальный визит американского президента в Индию намечен на 25-27 января.

"Во вторник программа визита будет сокращена для поездки в Саудовскую Аравию", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на источник в Нью-Дели.

Официальные представители Белого дома пока не комментировали ситуацию.

Известно, что Обама прибывает в Индию в воскресенье. Он посетит парад по случаю Дня республики - национального праздника по случаю принятия конституции Индии. На торжество Обама был приглашен премьер-министром страны Нарендрой Моди.