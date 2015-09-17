Обама собирается предоставить гражданства почти 9 млн. мигрантов

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама объявил в четверг о запуске новой кампании, в рамках которой около 9 миллионов легальных мигрантов смогут получить американское гражданство, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Если вы имеете право, начните процедуру оформления гражданства сегодня. Присоединяйтесь к нам - вместе мы сделаем Америку сильнее!", - заявил Обама в специальном видеообращении по случаю Дня гражданства, который отмечается 17 сентября.

По данным Белого дома, в настоящее время в США проживают около 13,3 миллиона легальных мигрантов, из которых 8,8 миллиона имеют право на получение гражданства. Треть из этого числа проживают в США более 25 лет.

Информационная кампания будет вестись помимо английского на испанском, китайском, вьетнамском, корейском и филиппинском языках.

В администрации сообщили, что уже почти 20 крупных городов поддержали эту инициативу, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Питсбург и Атланта.

Ожидается, что кампания не потребует дополнительных вложений, поскольку необходимые средства уже заложены в бюджеты федеральных органов власти.