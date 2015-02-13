Обама снялся в юмористическом ролике в поддержку Obamacare

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама снялся в видеорекламе системы государственного страхования Healthcare, получившей в народе название Obamacare. Как отмечает Report со ссылкой на издание Газета.Ru, видео было размещено на портале BuzzFeed.

Ролик озаглавлен как "Вещи, который делает каждый, но скрывает это". На протяжении видео американский лидер корчит гримасы перед зеркалом, делает селфи с помощью штатива, играет в воображаемый баскетбол и рисует портрет своей жены Мишель.

Вперемешку с изображением дня Обамы в ролике показывается как схожим образом ведет себя его помощник, собираясь на работу. В конце видео приводится ссылка на сайт медицинского страхования HealthCare.gov.