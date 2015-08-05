Обама считает, что США выиграли холодную войну против СССР

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил в среду, что, по его мнению, США выиграли холодную войну против Советского Союза, и произошло это благодаря договоренностям с СССР о контроле над вооружениями, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Не все конфликты были предотвращены, но мир избежал ядерной катастрофы, и мы получили время и пространство, чтобы выиграть холодную войну, ни разу не выстрелив в советских (солдат)", — заявил Обама, выступая в Американском университете в Вашингтоне. Он подробно остановился на речи, произнесенной президентом США Джоном Кеннеди 52 года назад в том же университете, в котором Кеннеди, по его словам, вместо "постоянной подготовки к войне" предложил "практический и достижимый мир", основанный на "серии конкретных действий и эффективных соглашений". Среди этих соглашений он назвал, в частности, договор СНВ-1, заключенный в 1991 году.

Холодной войной принято называть геополитическое противостояние СССР и США, которое началось после Второй мировой войны и завершилось в 1991 году с роспуском Варшавского договора и распадом СССР.