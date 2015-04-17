Обама: санкции останутся, пока не наступит мир в Донбассе

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон не намерен отказываться от санкций против России до тех пор, пока минские соглашения не будут выполнены полностью и в Донбассе не наступит мир, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Необходимо поддерживать, как минимум, имеющиеся санкции, пока мы не увидим, что они [власти в Кремле] не выполнили все шаги, на которые необходимо пойти согласно договоренностям", - сказал президент.

Евросоюз и США в прошлом году наложили на Россию санкционные ограничения за роль России в украинском кризисе.

В ходе "прямой линии" в четверг российский президент Владимир Путин посчитал, что сохранение санкций уже не увязывается западными странами с событиями на Украине.