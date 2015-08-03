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    ​Обама разрешил использовать авиацию для защиты подготовленных США войск в Сирии

    Пентагон может позволить наносить авиаудары, чтобы защитить союзные силы США от атак сторонников режима Башара Асада

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама одобрил применение авиации в целях защиты Вооруженных сил в Сирии, которые были подготовлены при участии США, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Отмечается, что авиацию разрешено использовать в случае угрозы со стороны правительственных войск Сирии или других группировок.

    Согласно новым правилам, Пентагон может позволить наносить авиаудары, чтобы защитить союзные силы США от атак сторонников режима Башара Асада.

    Пресс-секретарь Белого дома по делам национальной безопасности отметил, что администрация готова принять меры, необходимые для обеспечения успешного выполнения миссии США в Сирии.

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