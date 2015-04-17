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    Обама рассказал об удивлении из-за задержки с поставками Ирану С-300

    Я, честно говоря, удивлен, что это продлилось так долго

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама удивился, что Россия настолько долго не поставляла системы С-300 Ирану, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Как напомнил американский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Маттео Ренци, сделка Ирана и России должна была состояться в 2009 году, но Москва отложила ее по просьбе Вашингтона.

    "Я, честно говоря, удивлен, что это продлилось так долго, учитывая, что не было никаких санкций, которые бы запрещали эту сделку", - приводит РИА Новости слова Обамы.

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