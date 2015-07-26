Обама рассказал кенийцам, как бороться с коррупцией

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Завершая визит в Кению, президент США Барак Обама выступил перед тысячами людей, собравшимися на спортивном стадионе в Найроби.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си. Обама начал речь, отметив, что горд быть первым американским президентом, совершившим визит в Кению, и первым американцем кенийского происхождения, ставшим президентом Соединенных Штатов.

Он похвалил Кению за экономический прогресс, однако отметил, что коррупция до сих пор лишает страну тысяч рабочих мест. Бороться с коррупцией нужно не только жесткими законами, но и изменениями в культуре всей нации, считает Обама.

Президент США также предупредил, что основанная на племенном строе политика может разделить Кению, и осудил "плохие традиции", такие как домашнее насилие, браки по принуждению, женское обрезание и нежелание отправлять детей в школу.