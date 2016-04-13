Обама рассекретит часть доклада о терактах 11 сентября

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в течение следующих 60 дней распорядится снять гриф "совершенно секретно" с 28 страниц отчета о расследовании терактов в США 11 сентября 2001 года.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, в документах могут содержаться сведения о связи с терактами в Саудовской Аравии.

Бывший сенатор Боб Грэм, входивший в состав комиссии сената и палаты представителей Конгресса США, которая провела данное расследование, заявил, что об этом его уведомили в Белом доме.

Отметим, что на 21 апреля намечен визит президента Обамы в Саудовскую Аравию, где он проведет переговоры с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, примет участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.