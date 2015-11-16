Обама распорядился приспустить флаг над Белым домом в связи с трагедией в Париже

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Барак Обама распорядился в воскресенье приспустить государственные флаги страны над Белым домом и другими федеральными зданиями, а также военными базами и американскими посольствами за рубежом в знак траура в связи с серией терактов в Париже. Об этом говорится в сообщении Белого дома, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"В знак уважения к жертвам бессмысленного насильственного акта, совершенного 13 ноября 2015 года в Париже, я приказываю приспустить флаг Соединенных Штатов над Белым домом и всеми федеральными зданиями, военными базами, военными кораблями, американскими посольствами и консульствами за рубежом до заката 19 ноября 2015 года", - говорится в заявлении.