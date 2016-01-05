Обама: проверки биографий покупателей оружия снизят уровень насилия

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Проверки биографий покупателей оружия позволят снизить уровень насилия в США, заявил во вторник президент Барак Обама, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы знаем, что проверки биографий покупателей позволят снизить уровень насилия", — заявил он, выступая в Белом доме.

По его словам, "оружейное лобби может влиять на конгресс США, но оно не может удерживать в заложниках американское общество". Обама также потребовал "действий со стороны конгресса" в данном направлении.

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой конституции. Ранее Обама выразил уверенность в том, что "мы можем найти пути для снижения уровня насилия, связанного с применением огнестрельного оружия, в соответствии с этой поправкой".

Белый дом объявил в понедельник о новых инициативах по ограничению оборота оружия. Президент США неоднократно пытался ввести некоторые ограничения в ношении оружия, но конгресс блокировал эти инициативы. Теперь Обама применяет свои полномочия президента в обход конгресса, чтобы провести ограниченную реформу ношения оружия.