Обама провел в Ганновере встречу с европейскими лидерами

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама провел встречу в Ганновере с лидерами Германии, Великобритании, Франции и Италии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом.

Во встрече принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Италии Маттео Ренци. После встречи президент США, завершивший турне по Ближнему Востоку и Европе, вылетает в Вашингтон.

О содержании встречи в Германии Белый дом пока не сообщает. Ранее Белый дом информировал, что на встрече должны обсуждаться расширение восточного фронта НАТО, борьба с террористической группировкой ИГ, а также ситуация в Сирии.