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    Обама провел в Ганновере встречу с европейскими лидерами

    После встречи президент США, завершивший турне по Ближнему Востоку и Европе, вылетает в Вашингтон

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама провел встречу в Ганновере с лидерами Германии, Великобритании, Франции и Италии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом.

    Во встрече принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Италии Маттео Ренци. После встречи президент США, завершивший турне по Ближнему Востоку и Европе, вылетает в Вашингтон.

    О содержании встречи в Германии Белый дом пока не сообщает. Ранее Белый дом информировал, что на встрече должны обсуждаться расширение восточного фронта НАТО, борьба с террористической группировкой ИГ, а также ситуация в Сирии.

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