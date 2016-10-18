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    Обама провел последний официальный прием в Белом доме как глава государства

    Президент США сказал, что это одновременно и радостный, и грустный момент

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама принимают в Белом доме итальянского премьер-министра Маттео Ренци.

    Как передает Report со ссылкой на агентство The Associated Press, это последний официальный прием и правительственный обед Обамы в Белом доме в качестве главы государства. 

    Президент США сказал, что "это одновременно и радостный, и грустный" момент.

    "Мы оставили лучшее напоследок", - добавил президент США, комментируя прием Ренци.

    В свою очередь итальянский премьер отметил, что этот визит стал возможностью продемонстрировать крепкую дружбу между США и Италией.

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