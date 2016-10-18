Обама провел последний официальный прием в Белом доме как глава государства

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама принимают в Белом доме итальянского премьер-министра Маттео Ренци.

Как передает Report со ссылкой на агентство The Associated Press, это последний официальный прием и правительственный обед Обамы в Белом доме в качестве главы государства.

Президент США сказал, что "это одновременно и радостный, и грустный" момент.

"Мы оставили лучшее напоследок", - добавил президент США, комментируя прием Ренци.

В свою очередь итальянский премьер отметил, что этот визит стал возможностью продемонстрировать крепкую дружбу между США и Италией.