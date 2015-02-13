Обама против запрета на перевод заключенных Гуантанамо

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама намерен наложить вето на законопроект, запрещающий перевод заключенных из тюрьмы на военной базе в Гуантанамо на Кубе в другие страны.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, профильный комитет в Сенате поддержал законопроект, предложенный республиканцами после нападения на редакцию журнала "Charlie Hebdo" в Париже.

Белый дом ранее добился перевода некоторых заключенных Гуантанамо в третьи страны, однако конгресс отказывается принимать или судить оставшихся заключенных на территории США, что делает невозможным закрытие тюрьмы.

В настоящее время в Гуантанамо остаются 122 заключенных.