 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обама против запрета на перевод заключенных Гуантанамо

    В настоящее время в Гуантанамо остаются 122 заключенных

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама намерен наложить вето на законопроект, запрещающий перевод заключенных из тюрьмы на военной базе в Гуантанамо на Кубе в другие страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, профильный комитет в Сенате поддержал законопроект, предложенный республиканцами после нападения на редакцию журнала "Charlie Hebdo" в Париже.

    Белый дом ранее добился перевода некоторых заключенных Гуантанамо в третьи страны, однако конгресс отказывается принимать или судить оставшихся заключенных на территории США, что делает невозможным закрытие тюрьмы.

    В настоящее время в Гуантанамо остаются 122 заключенных.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi