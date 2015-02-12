Обама просит у конгресса санкцию на операцию против ИГ

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама обратился к конгрессу с просьбой дать официальную санкцию на использование военной силы против группировки "Исламское государство". Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, в своем обращении президент указал, что он уже имеет нужные полномочия для нанесения ударов по "ИГ", однако он хотел бы заручиться прямой и недвусмысленной поддержкой законодателей.

США в коалиции с рядом других стран осуществляет воздушные удары по позициям группировки "ИГ" в Ираке и Сирии с прошлого года.

Он предостерег против втягивания Соединенных Штатов в еще одну затяжную наземную кампанию и призвал законодателей выступить единым фронтом.

Эта новая мера принимается на срок до трех лет и не предусматривает продолжительных боевых действий.

Американский президент обращается к конгрессу за разрешением на военные действия впервые с 2002 года, когда президент Джордж Буш-младший запросил такое разрешение в преддверии вторжения в Ирак.

Президент Обама заявил, что законопроект, дающий им такое право не меняет основных положений политики США в отношении уничтожения "ИГ".