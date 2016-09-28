Обама: прошедшие дебаты показали, что Трамп не готов быть президентом

Баку. 28 Сентября. REPORT.AZ/ Первый раунд теледебатов между кандидатами на пост президента США, прошедший в понедельник вечером в штате Нью- Йорк, продемонстрировал, что республиканец Дональд Трамп не обладает ни должной подготовкой, ни темпераментом для того, чтобы возглавить Белый дом.

Как передает Report, такое мнение высказал нынешний глава администрации США Барак Обама.

Как рассказал президент в интервью ведущему радиопередачи On Air Райану Сикресту, он наблюдал за ходом мероприятия по телевизору в Белом доме. По словам Обамы, он получил удовольствие от просмотра этих "очень энергичных дебатов о том, в каком направлении нам надо повести нашу страну".

Однако, по мнению американского лидера, прошедшие дебаты показали, что Трамп "не обладает ни подготовкой, ни темпераментом, ни базовыми ценностями", которые "повели бы нашу страну вперед".

Больше всего беспокойства у Обамы, по его признанию, вызывают позиции Трампа по ядерному оружию и глобальному изменению климата.

"Я начинаю волноваться, когда кто-нибудь вроде Трампа говорит: "Я не знаю, должны ли мы защищать Японию и Южную Корею. Может, им стоит обзавестись собственным ядерным оружием", - сказал президент. По его мнению, это лишь подтверждает, что такого человека не стоит держать "рядом с ядерной кнопкой".

Обама также раскритиковал утверждения Трампа, согласно которому изменение климата является "надувательством и розыгрышем, придуманным китайцами". По словам президента, "99% ученых" говорят, что данная проблема реальна, и ее необходимо решать.

Президент США Барак Обама считает, что кандидат от Демократической партии на пост главы государства Хиллари Клинтон выступила успешно во время дебатов в понедельник. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест на регулярном брифинге для журналистов.

"Главный вывод в том, что кандидат, которого наш президент решительно поддерживает... очень хорошо выступила в дебатах... особенно в начале", - сказал Эрнест.

В понедельник в Университете Хофстра (штат Нью-Йорк) прошел первый из трех раундов дебатов между Клинтон и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Согласно опросу общественного мнения, проведенному телеканалом CNN, победу в них одержала экс- госсекретарь (62% против 27%).