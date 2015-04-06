Обама прочел детям сказку на лужайке у Белого дома

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Более 35 тыс. человек пришли в понедельник на Южную лужайку Белого дома для участия в традиционном, 137-м по счету празднике катания пасхальных яиц, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщается на сайте Белого дома, дети и взрослые, попавшие на торжество, могут насладиться живой музыкой, поучаствовать в спортивных соревнованиях и в традиционной пасхальной игре.

Детям также предлагается послушать чтение книг. В частности, одну из сказок им прочел президент США Барак Обама.

Катание пасхальных яиц перед Белым домом - традиционная пасхальная забава в США. Соревнуясь, дети катают яйца поварешками. Цель игры - получить яйца других игроков.