Обама: проблемы для США создаются ими самими, а не Россией или Китаем

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Проблемы для США создаются ими самими, а не Россией или Китаем.

Уверенность в этом выразил президент США Барак Обама, выступивший в среду на конференции организации "Круглый стол бизнеса", объединяющей руководителей крупнейших корпораций страны. Он также убежден, что все страны мира завидуют Америке, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Наша проблема не в том, что Китай одолеет нас на переговорах или что стратегия (президента России Владимира) Путина окажется лучше нашей", - сказал глава вашингтонской администрации.

"Проблема в нас самих, - утверждал Обама. - Мы сами себе вредим".

Для примера он привел возможную приостановку работы правительства страны, если Конгресс США не примет федеральный бюджет на следующий год (новый финансовый год начинается в США 1 октября).

"Этого можно избежать", - уверен хозяин Белого дома.

По его версии, в мире "нет такой страны, включая и Китай, которая бы сейчас не смотрела на США с завистью".

"Америка находится у руля, если мы принимаем умные решения. И это не ангажированные оценки, это просто факты", - убежден Обама.