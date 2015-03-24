Обама призвал Нигерию не допустить насилия на выборах

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама призвал нигерийцев не допустить насилия в ходе предстоящих всеобщих выборов, которые он охарактеризовал как возможность начать новую главу в истории Нигерии.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в ходе избирательной кампании были случаи столкновений между сторонниками конкурирующих партий.

Основные претенденты на президентский пост - действующий глава государства Гудлак Джонатан и кандидат от оппозиции Мохаммаду Бухари, который возглавлял страну в 1980-х годах после военного переворота.

Голосование должно было пройти в феврале, однако было перенесено на 28 марта из-за продолжающихся нападений со стороны группировки "Боко харам".

Отношения между США и Нигерией остаются натянутыми, особенно после похищения исламистами в апреле более 200 школьниц.