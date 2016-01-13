​Обама призвал не сравнивать борьбу с ИГИЛ и Третью мировую войну

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в обращении к американскому конгрессу подчеркнул, что борьба с терроризмом, в том числе "Аль-Каидой", а теперь еще и "Исламским государством Ирака и Леванта", - является приоритетной задачей по защите народа.

Как передает Report, мероприятие транслируется на сайте Белого дома.

При этом он отметил, что сравнение борьбы с ИГИЛ с Третьей мировой войной играет на руку террористов.

Американский президент также выразил уверенность, что причисление представителей организации к одной из самых больших религий в мире (ислама - ред.) - это ошибка.

"Мы должны называть их теми, кто они есть на самом деле - убийцами и фанатиками, которых необходимо загнать в угол, искоренить и уничтожить", — добавил Обама

Он подчеркнул, что за год с лишним США создали коалицию по борьбе с террористами, в которую вошли 60 стран, нанесли 10 тыс. ударов, в том числе по руководству группировки, тренировочным лагерям и нефтяным объектам.