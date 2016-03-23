Обама призвал мир объединиться против терроризма

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил, что мир должен объединится против терроризма, а США готовы оказывать любую помощь в расследовании нападений в Брюсселе.

"Report" со ссылкой на Би-би-си сообщает, что выступая на совместной с президентом Аргентины пресс-конференции Обама подчеркнул, что США будут продолжать борьбу с экстремистской группировкой "ИГИЛ" до полного ее уничтожения.

"Мир должен объединиться против терроризма. Мы можем и должны победить тех, кто представляет угрозу не только для нашего народа, но для всех людей в мире", - сказал Обама.

В столице Бельгии 22 марта произошли три взрыва: два в международном аэропорту и один в метро. В результате погиб 31 человек, еще 250 получили ранения.