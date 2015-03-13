Обама заявил, что не пишет смс и не пользуется смартфонами

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама не отправляет смс, редко лично пишет сообщения в социальной сети Twitter и не пользуется смартфонами, в которых есть записывающие устройства. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в эфире канала ABC.
"Я не пишу смс-сообщений. Я отправляю электронные письма. У меня до сих пор есть Blackberry", — заявил Б. Обама.
По словам американского президента, он не может пользоваться смартфонами с встроенными записывающими устройствами из соображений безопасности, поэтому "многих модных новшеств" у него нет.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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