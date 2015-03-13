Обама заявил, что не пишет смс и не пользуется смартфонами

"Я не пишу смс-сообщений. Я отправляю электронные письма. У меня до сих пор есть Blackberry", — заявил Б. Обама.

По словам американского президента, он не может пользоваться смартфонами с встроенными записывающими устройствами из соображений безопасности, поэтому "многих модных новшеств" у него нет.