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    Обама заявил, что не пишет смс и не пользуется смартфонами

    Президент США не пользуется этими новшествами из соображений безопасности

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама не отправляет смс, редко лично пишет сообщения в социальной сети Twitter и не пользуется смартфонами, в которых есть записывающие устройства. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил  в эфире канала ABC.

    "Я не пишу смс-сообщений. Я отправляю электронные письма. У меня до сих пор есть Blackberry", — заявил Б. Обама. 

    По словам американского президента, он не может пользоваться смартфонами с встроенными записывающими устройствами из соображений безопасности, поэтому "многих модных новшеств" у него нет.

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