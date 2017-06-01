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    Обама приобрел дом в Вашингтоне за восемь миллионов долларов

    В доме девять спален и восемь ванных комнат

    Баку. 1июня. REPORT.AZ/ Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель за 8,1 миллиона долларов купили дом в престижном районе Вашингтона, который снимали после окончания президентского срока.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканалCNN.

    "Учитывая, что экс-президент и госпожа Обама будут жить в Вашингтоне как минимум еще 2,5 года, для них вполне разумно было бы купить дом, чем продолжать арендовать собственность", — заявил телеканалу представитель Обамы Кевин Льюис.

    Как сообщается, в доме девять спален и восемь ванных комнат. 

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