Обама приобрел дом в Вашингтоне за восемь миллионов долларов

Баку. 1июня. REPORT.AZ/ Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель за 8,1 миллиона долларов купили дом в престижном районе Вашингтона, который снимали после окончания президентского срока.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканалCNN.

"Учитывая, что экс-президент и госпожа Обама будут жить в Вашингтоне как минимум еще 2,5 года, для них вполне разумно было бы купить дом, чем продолжать арендовать собственность", — заявил телеканалу представитель Обамы Кевин Льюис.

Как сообщается, в доме девять спален и восемь ванных комнат.