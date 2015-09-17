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    Обама пригласил в гости школьника, напугавшего учителей часами

    Президент поговорил с Ахмедом Мохамедом и назвал классными его самодельные часы

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама пригласил в Белый дом школьника-мусульманина из Техаса, которого полиция задержала с самодельными часами, показавшимися учителям похожими на бомбу, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Президент поговорил с 14-летним Ахмедом Мохамедом и назвал "классными" его самодельные часы. По мнению американского президента, увлечение школьников наукой и технологиями следует всячески поощрять.

    Полиция задержала Мохамеда в понедельник 14 сентября. Вскоре его отпустили без предъявления обвинений. Поводом для задержания стал звонок учителей, которым его самодельные часы показались очень похожими на бомбу.

    Правозащитники назвали случившееся дискриминацией. По их мнению, подозрения учителей и избыточное внимание полиции были напрямую связаны с вероисповеданием школьника. Инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях. 

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