​Обама прибыл с историческим визитом в Хиросиму

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама прибыл в Хиросиму, где он совершит исторический визит в мемориальный парк Мира, чтобы почтить память жертв атомных бомбардировок США 1945 года, а также всех, кто погиб в годы Второй мировой войны. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, во время пребывания в Хиросиме Обама также должен посетить музей памяти и, возможно, встретиться с кем-то из переживших американские атомные бомбардировки.

Обама стал первым американским президентом, посетившим Хиросиму - один из двух городов, который, наряду с Нагасаки, в 1945 году подвергся атомным бомбардировкам США, которые унесли жизни более 450 тыс. человек.