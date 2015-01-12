Обама представит конгрессу план по повышению кибербезапасности

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама на следующей неделе намерен представить план по улучшению кибербезопасности и защиты потребителей от кражи личных данных, пишет Financial Times. Это стало реакцией на хакерскую атаку против Sony Pictures, когда были взломаны личные данные, электронная почта и документация.

Глава государства, в частности, встретится с лидерами конгресса и проведет обсуждение в Федеральной торговой комиссии законодательных инициатив и действий исполнительных органов власти, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Предлагаемые меры будут обнародованы во время обращения президента США к нации в конгрессе в январе 2015 года.

При этом Обама выделяет в качестве приоритета проблемы кражи личных данных и неприкосновенности частной жизни. Он собирается посетить Национальный центр кибербезопасности, где будет обсуждаться повышение соответствующего взаимодействия между правительством и частным сектором.

Кибербезопасность стала актуальной проблемой для американского общества после ряда хакерских атак на крупные банки, торговые сети и другие компании. Самая серьезная хакерская атака коснулась киностудии Sony Pictures – в результате США усилили санкции против Северной Кореи, хотя эксперты подозревают, что атака была инициирована не северокорейцами, а инсайдером.