Обама предложил Франции помощь в расследовании обстоятельств теракта в Париже

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама решительно осудил нападение на парижскую редакцию журнала Charlie Hebdo и предложил оказать Франции содействие в расследовании обстоятельств этого преступления, в результате которого в среду погибли 12 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, специальное заявление президента было распространено пресс-службой Белого дома.

"Мы поддерживаем тесные контакты с французскими официальными лицами, и я дал указание моей администрации предоставить любую необходимую помощь для того, чтобы террористы предстали перед судом", - говорится в заявлении Обамы. Он напомнил, что "Франция - старейший американский союзник, который всегда стоял плечом к плечу с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, угрожающим общей безопасности и всему миру".