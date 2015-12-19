​Обама призвал Турцию к выводу войск с иракской территории

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама призвал президента Турции Тайипа Эрдогана уважать территориальную целостность Ирака и вывести войска из этой страны.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает Белый дом по итогам телефонного разговора Обамы с Эрдоганом.

"Обама призвал президента Эрдогана принять дополнительные меры для деэскалации напряженности в отношениях с Ираком, в том числе, путем вывода турецких войск", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что Ирак на днях передал письмо в Совбез ООН с требованием немедленного вывода турецких войск из страны. В письме отмечается, что присутствие турецких военных на иракской территории является "грубым нарушением" международного права. МИД Ирака заявил, что Анкара ввела войска без согласия Багдада.

Эрдоган заявил, что Турция не будет выводить своих военных из Ирака и продолжит обучать курдских ополченцев "пешмерга".

Напомним, что 4 декабря Турция развернула группу своих вооруженных сил, включая около 130 военнослужащих, танки и артиллерию, в лагере курдского ополчения "пешмерга".