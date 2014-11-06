Обама попросит разрешения у конгресса США использовать армию против ИГ

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил, что планирует обратиться к конгрессу с новой просьбой разрешить использование вооруженных сил против Исламского государства, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Я вновь обращусь к конгрессу с просьбой о сотрудничестве по разрешению использовать вооруженные силы против Исламского государства. Мир должен видеть, что мы едины в этом вопросе и наши военные нуждается в нашей поддержке", - заявил Обама.