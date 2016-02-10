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    Обама попросил у конгресса дополнительно 19 млрд. долларов США на усиление кибербезопасности

    Барак Обама: Федеральное правительство для защиты критически важной информации использует устаревшие компьютерные системы

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама попросил конгресс выделить дополнительно 19 млрд. долларов на усиление компьютерной безопасности всех правительственных структур, что на 35% больше этой статьи бюджета прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    По словам американского президента, федеральное правительство для защиты критически важной информации использует устаревшие компьютерные системы. В качестве примера он указал, что управление социального обеспечения пользуется системами, созданными еще в 1960-х годах.

    "Необходимо вносить изменения. Из-за распространения интернета и повсеместного доступа к достижениям технологии нам нужно наверстывать упущенное", - сказал Барак Обама.

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