Обама попросил у конгресса дополнительно 19 млрд. долларов США на усиление кибербезопасности

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама попросил конгресс выделить дополнительно 19 млрд. долларов на усиление компьютерной безопасности всех правительственных структур, что на 35% больше этой статьи бюджета прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам американского президента, федеральное правительство для защиты критически важной информации использует устаревшие компьютерные системы. В качестве примера он указал, что управление социального обеспечения пользуется системами, созданными еще в 1960-х годах.

"Необходимо вносить изменения. Из-за распространения интернета и повсеместного доступа к достижениям технологии нам нужно наверстывать упущенное", - сказал Барак Обама.