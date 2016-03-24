Обама пообещал рассекретить документы о перевороте в Аргентине

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама пообещал рассекретить документы, описывающие роль США в военном перевороте в Аргентине, произошедшем 40 лет назад, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Выступая в Аргентине после переговоров с ее президентом Маурисио Макри, Обама сказал, что впервые за все это время снимет гриф секретности с соответствующих документов американской разведки и вооруженных сил.

Макри со своей стороны назвал визит Обамы новой страницей в отношениях между странами. По мнению президента Аргентины, у этих отношений есть все шансы стать "зрелыми и разумными".

Военный переворот, о котором идет речь, произошел 24 марта 1976 года. Тогда президент страны Исабель Перон, занявшая этот пост после смерти мужа Хуана Перона, была свергнута военной хунтой под руководством Хорхе Виделы.

Годы правления хунты были омрачены жесткими политическими репрессиями и так называемой "грязной войной", в ходе которой бесследно исчезло, по разным данным, от 18 до 30 тысяч граждан.

Через год после поражения от Великобритании в войне за Фолклендские острова в 1982 году аргентинская хунта была вынуждена отдать власть.

Ее лидеры впоследствии предстали перед судом и получили длительные сроки.