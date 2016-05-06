​Обама помиловал 58 осужденных за распространение наркотиков

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама помиловал 58 заключенных, осужденных за различные преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщил в четверг Белый дом.

В большинстве случаев помилованные могли претендовать на условно-досрочное освобождение в 2016-2017 годах. Многие из них получили многолетние и пожизненные сроки. Так, житель американской столицы Эдди Браун был приговорен в 1990 году к пожизненному заключению за хранение 50 граммов сырья для производства кокаина.

Администрация Обамы добивается смягчения тюремных сроков за сравнительно небольшие партии наркотиков с тем, чтобы нарушители могли, отсидев срок, вернуться к нормальной жизни. В 1986 году был принят закон, который предусматривает сроки от 10 лет до пожизненного заключения за хранение 50 и более граммов кокаина. Впоследствии закон был изменен — теперь долгие сроки грозят за хранение 280 и более граммов кокаина или сырья для его производства.