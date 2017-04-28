 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обама получил ещё $400 тысяч за речь в Нью-Йорке

    Он появился на рекламном мероприятии A&E Networks© TASS

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Бывший президент США Барак Обама получил $400 тыс. за очередное выступление в Нью-Йорке — столько же, во сколько ранее оценили его речь на Уолл-стрит.

    Как передает Report, об этом сообщает New York Post.

    По данным издания, Обама появился на рекламном мероприятии A&E Networks в отеле The Pierre в Нью-Йорке, где с ним перед камерами провела полуторачасовое интервью историк Дорис Кирнс Гудвин.

    Отмечается, что сенатор Элизабет Уоррен выразила беспокойство в связи с получением экс-президентом денег за выступления.

    Ранее сообщалось, что Обама получит рекордные $400 тыс. за речь на Уолл-стрит.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi