Обама получил ещё $400 тысяч за речь в Нью-Йорке

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Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Бывший президент США Барак Обама получил $400 тыс. за очередное выступление в Нью-Йорке — столько же, во сколько ранее оценили его речь на Уолл-стрит.

Как передает Report, об этом сообщает New York Post.

По данным издания, Обама появился на рекламном мероприятии A&E Networks в отеле The Pierre в Нью-Йорке, где с ним перед камерами провела полуторачасовое интервью историк Дорис Кирнс Гудвин.

Отмечается, что сенатор Элизабет Уоррен выразила беспокойство в связи с получением экс-президентом денег за выступления.

Ранее сообщалось, что Обама получит рекордные $400 тыс. за речь на Уолл-стрит.