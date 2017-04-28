Обама получил ещё $400 тысяч за речь в Нью-Йорке

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Бывший президент США Барак Обама получил $400 тыс. за очередное выступление в Нью-Йорке — столько же, во сколько ранее оценили его речь на Уолл-стрит.
Как передает Report, об этом сообщает New York Post.
По данным издания, Обама появился на рекламном мероприятии A&E Networks в отеле The Pierre в Нью-Йорке, где с ним перед камерами провела полуторачасовое интервью историк Дорис Кирнс Гудвин.
Отмечается, что сенатор Элизабет Уоррен выразила беспокойство в связи с получением экс-президентом денег за выступления.
Ранее сообщалось, что Обама получит рекордные $400 тыс. за речь на Уолл-стрит.
News DepartmentАвтор новости
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